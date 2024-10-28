غارات إسرائيلية عديدة تستهدف شرق لبنان وجنوبه

وشملت الغارات بلدات تمنين التحتا وحدث بعلبك وطاريا بالبقاع شرقي لبنان، إلى جانب غارات استهدفت بلدات بيت ليف وبيوت السياد والخيام ومنطقة الوزاني جنوبي لبنان.
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