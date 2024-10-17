غارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدات، تبنين وعيتا الجبل وحداثا والطيري، والبيسارية، وجبل بلاط عند أطراف بلدة رامية، والأطراف الشرقية لتولين، وعيتا الشعب والخيام في الجنوب.
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