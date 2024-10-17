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غارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني

علم لبنان
لبنان
الخميس، 17-10-2024 09:01 م

الوكيل الإخباري-    شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات على البقاع اللبناني الأوسط والشمالي وتحديدا بلدات، العين وحربتا وزبود شمال بعلبك.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدات، تبنين وعيتا الجبل وحداثا والطيري، والبيسارية، وجبل بلاط عند أطراف بلدة رامية، والأطراف الشرقية لتولين، وعيتا الشعب والخيام في الجنوب.

 
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