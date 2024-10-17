غارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني

الوكيل الإخباري- شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات على البقاع اللبناني الأوسط والشمالي وتحديدا بلدات، العين وحربتا وزبود شمال بعلبك.

اضافة اعلان