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غارات إسرائيلية على البقاع وجنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
الأحد، 23-02-2025 03:21 م

الوكيل الإخباري-    نفذ الطيران الإسرائيلي اليوم الأحد، سلسلة غارات على عدد من المناطق في البقاع وجنوب لبنان.

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وقال مصدر لبناني إن الغارات استهدفت منطقة بوادي غربي بعلبك، وجبل الريحان، ومنطقة الأحمدية في جنوب لبنان.

 
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