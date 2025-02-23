غارات إسرائيلية على البقاع وجنوب لبنان

الوكيل الإخباري- نفذ الطيران الإسرائيلي اليوم الأحد، سلسلة غارات على عدد من المناطق في البقاع وجنوب لبنان.

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وقال مصدر لبناني إن الغارات استهدفت منطقة بوادي غربي بعلبك، وجبل الريحان، ومنطقة الأحمدية في جنوب لبنان.