غارات إسرائيلية على الحديدة باليمن

ويأتي هذا التقرير بعد بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس" مساء الاثنين، دعا فيه إلى إخلاء موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن البنى التحتية التي يتم استهدافها في ميناء الحديدة تُعد مصدر دخل رئيسيًا لصالح جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن الميناء يُستخدم لنقل وسائل قتالية إيرانية وعتاد عسكري وأغراض لوجستية أخرى.
ورغم الضربات الإسرائيلية، تواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، مؤكدة أنها تأتي "لدعم الفلسطينيين في غزة"، في حين وافقت الجماعة مؤخرًا على وقف الهجمات ضد السفن الأميركية.
سكاي نيوز
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