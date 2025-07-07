غارات إسرائيلية على الحديدة

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الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو بدأ شن غارات على الحديدة غرب اليمن. اضافة اعلان





ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان سماع دوي انفجارات في ميناء الحديدة.