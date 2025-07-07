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غارات إسرائيلية على الحديدة

غارات إسرائيلية على الحديدة
ارشيفية
 
الإثنين، 07-07-2025 12:22 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو بدأ شن غارات على الحديدة غرب اليمن.اضافة اعلان


ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان سماع دوي انفجارات في ميناء الحديدة.
 
 
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