غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل

دخان يتصاعد من جراء غارة جوية إسرائيلية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 24-03-2026 07:53 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن إسرائيل شنّت 7 غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل، فيما سقط عدد من القتلى من جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان.اضافة اعلان


وأفادت الوكالة بأن "الطيران الحربي المعادي شنّ ليلا سبع غارات على الضاحية الجنوبية، استهدفت مناطق: بئر العبد، الرويس - أطراف المنشية، حارة حريك، أوتوستراد السيد هادي نصرالله، السان تيريز، برج البراجنة والكفاءات"، وفقا لفرانس برس.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة من الهجمات ضد أهداف تابعة لحزب الله في بيروت وكشف أن قواته البحرية استهدفت في العاصمة اللبنانية قائدا في فيلق القدس الإيراني.

من جانبها أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص في غارة إسرائيلية على شقة بمنطقة الحازمية في بيروت.

وفي جنوب لبنان، أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل 3 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين.

فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين إثر غارة إسرائيلية استهدفت قرية بشامون في جبل لبنان، بينما قتل شخص وأصيب آخرون بعد إطلاق قوات إسرائيلية النار أثناء توغلها في بلدة حلتا جنوبي لبنان.
 
 


