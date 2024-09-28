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غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وصواريخ قرب المطار

مشهد من الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الإثنين
الضاحية الجنوبية
السبت، 28-09-2024 09:01 م

الوكيل الإخباري-    أعلن مصدر أمني لبناني، سقوط صواريخ من الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم السبت، قرب مطار بيروت الدولي".

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وأضاف لمراسل"بترا" في بيروت "أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على أطراف منطقة الليلكي في تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت".

 
gnews

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