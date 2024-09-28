غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وصواريخ قرب المطار

وأضاف لمراسل"بترا" في بيروت "أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على أطراف منطقة الليلكي في تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت".
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