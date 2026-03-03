غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، اغتيال قائد الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان أدهم عدنان العثمان، خلال هجوم على بيروت.
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تعلن اغتيال قائد الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان
-
رويترز: حريق في السفارة الأمريكية بالرياض بعد انفجار
-
إسرائيل تجدد هجماتها على طهران
-
الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر مقر التلفزيون الإيراني في طهران
-
الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط
-
نتنياهو: سقوط النظام في إيران يقترب
-
روبيو: لا نشر للقوات في إيران وخطة طاقة للتخفيف من تداعيات الحرب
-
الجيش الإسرائيلي: خيار الهجوم البري في لبنان "مطروح"