الثلاثاء 2026-03-03 03:40 ص

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت
غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت
 
الثلاثاء، 03-03-2026 02:49 ص

الوكيل الإخباري-   ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب فجر الثلاثاء "بدأنا هجوما على مقرات ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في بيروت".

اضافة اعلان


وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، اغتيال قائد الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان أدهم عدنان العثمان، خلال هجوم على بيروت.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الضاحية الجنوبية

عربي ودولي إسرائيل تعلن اغتيال قائد الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان

رحّبت وزارة خارجية السعودية، الأربعاء، بتصنيف الولايات المتحدة الأميركية لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية. وفي بيان لها، أكدت المملكة إدانتها للتطرف والإرهاب، ودعمها لكل ما

عربي ودولي رويترز: حريق في السفارة الأمريكية بالرياض بعد انفجار

غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

إسرائيل تجدد هجماتها على طهران

عربي ودولي إسرائيل تجدد هجماتها على طهران

الأمن العام

أخبار محلية وفاة مصري بعيار ناري أثناء تنظيف سلاح في ناعور والأمن ينفي شائعة الشظايا

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لاستهداف مقر التلفزيون الإيراني.

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر مقر التلفزيون الإيراني في طهران

الولايات المتحدة

عربي ودولي الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا له

عربي ودولي نتنياهو: سقوط النظام في إيران يقترب



 






الأكثر مشاهدة