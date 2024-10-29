غارات إسرائيلية على النبطية والناقورة وبلدات جنوب لبنان

07:59 م

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات الخيام والنبطية الفوقا وكفر تبنيت جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وتحدث المراسل أيضا عن غارات إسرائيلية على بلدتي الناقورة والجبين جنوبي لبنان.

