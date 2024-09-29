غارات إسرائيلية على اليمن

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ غارات على ميناء الحديدة في اليمن للمرة الثانية.
وبدوره، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية على ميناء الحديدة في اليمن.
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