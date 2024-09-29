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غارات إسرائيلية على اليمن

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة الحديدة اليمنية
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة الحديدة اليمنية
الأحد، 29-09-2024 05:44 م

الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن عدوانا إسرائيليا جديدا استهدف مدينة الحديدة.

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وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ غارات على ميناء الحديدة في اليمن للمرة الثانية.

وبدوره، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية على ميناء الحديدة في اليمن.

 
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