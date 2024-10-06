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غارات إسرائيلية على بعلبك وبرج البراجنة

جانب من قصف الاحتلال
جانب من قصف الاحتلال
الأحد، 06-10-2024 02:13 م

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدينة بعلبك وبلدة طاريا في البقاع شرقي لبنان.

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بدورها، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طيران الاحتلال قصف منزلا في برج البراجنة قرب الضاحية الجنوبية لبيروت.

 
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