غارات إسرائيلية على بعلبك وبرج البراجنة

بدورها، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طيران الاحتلال قصف منزلا في برج البراجنة قرب الضاحية الجنوبية لبيروت.
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