غارات إسرائيلية على بعلبك وبرج البراجنة

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدينة بعلبك وبلدة طاريا في البقاع شرقي لبنان.

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