 
الأربعاء 2024-10-16 01:39 م
 
 

غارات إسرائيلية على بلدات جنوبية وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت

قصف على بيروت
قصف على بيروت
الأربعاء، 16-10-2024 11:39 ص
الوكيل الإخباري-  نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ صباح اليوم سلسلة من الغارات العنيفة على بلدات لبنانية جنوبية وهي النبطية، زبدين، كفرتبنيت، كفرجوز، بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف محيط بلدة ‎الناقورة وسهل مرجعيون والخيام.اضافة اعلان


وبحسب مصدر أمني لبناني فان فرق الإسعاف والانقاذ تستكمل أعمال رفع الأنقاض عن المباني التي استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس في بلدة قانا الجنوبية، حيث تم حتى الساعة سحب ستة شهداء.

إلى ذلك، شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات متتالية على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، صباح اليوم الأربعاء، وهو الاستهداف الأوّل للضّاحية منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال مصدر أمني لبناني ان الغارات استهدفت مباني كان الجيش الإسرائيلي قد دعا في بيانات الى إخلائها، وقد ارتفعت سحب الدّخان من المكان.

وأضاف انه في الجنوب سجلت غارة على بلدة مركبا وقصف مدفعي متواصل على مدار الساعة يتقطع احيانا ويقوى احيانا أخرى يستهدف بلدات عيتا الشعب ومركبا وحولا ورب ثلاثين والطيبة ومرتفعات العديسة والخيام وكفرشوبا ومرتفعات شبعا.

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

أخبار محلية اجتماع اللجنة الاستشارية والتوجيهية لمحمية الأزرق المائية ومحمية الشومري للأحياء البرية

لقطة من الفيديو

منوعات مقطع تصدر الترند.. كلب يصل إلى قمة هرم بمصر !

قصف عنيف ومتواصل على جباليا شمال غزة

فلسطين شمال غزة .. بين مطرقة الرحيل قسرا وسندان البقاء والموت جوعا

جانب من المؤتمر

أخبار محلية دائرة الإحصاءات: نستعد لأكبر تعداد سكاني في تاريخ الأردن

تعبيرية

اقتصاد محلي مع ارتفاع الذهب.. كم بلغ سعر الليرة في الأردن؟

الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين

أخبار محلية الملك يزور جامعة الطفيلة التقنية

سد الموجب

أخبار محلية الحكومة: مشروع لتخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب

صورة من الحملة

أخبار محلية الامانة تطلق حملة " عمان بيتنا "



 


الأكثر مشاهدة