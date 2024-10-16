غارات إسرائيلية على بلدات جنوبية وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت

11:39 ص

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الوكيل الإخباري- نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ صباح اليوم سلسلة من الغارات العنيفة على بلدات لبنانية جنوبية وهي النبطية، زبدين، كفرتبنيت، كفرجوز، بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف محيط بلدة ‎الناقورة وسهل مرجعيون والخيام. اضافة اعلان





وبحسب مصدر أمني لبناني فان فرق الإسعاف والانقاذ تستكمل أعمال رفع الأنقاض عن المباني التي استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس في بلدة قانا الجنوبية، حيث تم حتى الساعة سحب ستة شهداء.



إلى ذلك، شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات متتالية على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، صباح اليوم الأربعاء، وهو الاستهداف الأوّل للضّاحية منذ يوم الجمعة الماضي.



وقال مصدر أمني لبناني ان الغارات استهدفت مباني كان الجيش الإسرائيلي قد دعا في بيانات الى إخلائها، وقد ارتفعت سحب الدّخان من المكان.



وأضاف انه في الجنوب سجلت غارة على بلدة مركبا وقصف مدفعي متواصل على مدار الساعة يتقطع احيانا ويقوى احيانا أخرى يستهدف بلدات عيتا الشعب ومركبا وحولا ورب ثلاثين والطيبة ومرتفعات العديسة والخيام وكفرشوبا ومرتفعات شبعا.



وكالات