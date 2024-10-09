غارات إسرائيلية على بلدتي المجادل وطير دبا بجنوب لبنان

وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق من صباح اليوم بأن إسرائيل تشن غارات متواصلة على بلدة الخيام في جنوب لبنان.
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