 
الأربعاء 2024-10-09 12:50 م
 

غارات إسرائيلية على بلدتي المجادل وطير دبا بجنوب لبنان

جانب من قصف الاحتلال
جانب من قصف الاحتلال على الأراضي اللبنانية
الأربعاء، 09-10-2024 10:30 ص

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن إسرائيل شنت غارات على بلدتي المجادل وطير دبا في جنوب لبنان.

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وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق من صباح اليوم بأن إسرائيل تشن غارات متواصلة على بلدة الخيام في جنوب لبنان.

 
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