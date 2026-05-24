غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن شهداء وجرحى

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات التي شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة صير الغربية في قضاء النبطية جنوب لبنان أسفرت عن 11 شهيداً، بينهم طفل و6 سيدات، إضافة إلى 9 جرحى بينهم 4 أطفال وسيدة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني لبناني باستشهاد شخص في غارة استهدفت بلدة النميرية، وآخر في بلدة البازورية جنوبي البلاد.