الأحد 2026-05-24 05:46 م

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن شهداء وجرحى

الأحد، 24-05-2026 05:38 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات التي شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة صير الغربية في قضاء النبطية جنوب لبنان أسفرت عن 11 شهيداً، بينهم طفل و6 سيدات، إضافة إلى 9 جرحى بينهم 4 أطفال وسيدة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني لبناني باستشهاد شخص في غارة استهدفت بلدة النميرية، وآخر في بلدة البازورية جنوبي البلاد.


كما أشار المصدر إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين في غارة استهدفت فريقاً تابعاً للهيئة الصحية ببلدة عرب صاليم، لافتاً إلى أن الغارات الإسرائيلية طالت أيضاً عدداً من قرى البقاع الغربي.

 
 


