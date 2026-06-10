غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة 5 أشخاص

وقال مصدر أمني لبناني، إن عشرات الغارات التدميرية استهدفت قرى الجنوب بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على عدد من البلدات في البقاع الغربي، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي أفرج عن لبنانيين اثنين كان اختطفهما امس في بلدة كفرشوبا.
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