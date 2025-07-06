غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل "بترا" في بيروت إنه جرى "تسجل غارات عنيفة على منطقتي بصليا وكفرملكى في إقليم التفاح جنوب لبنان ووادي تبنا في البيسارية، في ظل تحليق للطيران الحربي فوق مدينة صور جنوب لبنان والساحل الجنوبي".
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منطقتي فلاوي وبوداي على السفح الشرقي للسلسلة الغربية لجبال لبنان في البقاع وأيضا على بلدة دير قانون النهر راس العين في البقاع. وسجل تحليق للمسيرات الإسرائيلية بكثافة فوق السلسلتين الشرقية والغربية بالبقاع".
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