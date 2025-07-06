غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع

الوكيل الإخباري- نفذ الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي غارات عنيفة، مساء اليوم الأحد، على عدد من مناطق جنوب لبنان والبقاع.

اضافة اعلان



وقال مصدر أمني لبناني لمراسل "بترا" في بيروت إنه جرى "تسجل غارات عنيفة على منطقتي بصليا وكفرملكى في إقليم التفاح جنوب لبنان ووادي تبنا في البيسارية، في ظل تحليق للطيران الحربي فوق مدينة صور جنوب لبنان والساحل الجنوبي".