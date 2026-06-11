غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وبعلبك في البقاع

وبحسب مصدر أمني لبناني، أدت الغارات على بعلبك ومنطقتها إلى وقوع إصابات لم يتم تحديدها بعد، كما تسببت بأضرار مادية فادحة في المنازل والمواقع المستهدفة وأشعلت الحرائق في السهول المزروعة بالقمح.
أما في الجنوب فتسجل غارات على النبطية وجزين بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.
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