غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وبعلبك في البقاع

الوكيل الإخباري- ينفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات تدميرية تستهدف جنوب لبنان ومنطقة بعلبك في البقاع.

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وبحسب مصدر أمني لبناني، أدت الغارات على بعلبك ومنطقتها إلى وقوع إصابات لم يتم تحديدها بعد، كما تسببت بأضرار مادية فادحة في المنازل والمواقع المستهدفة وأشعلت الحرائق في السهول المزروعة بالقمح.