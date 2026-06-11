الخميس 2026-06-11 12:46 م

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وبعلبك في البقاع

تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
الضاحية الجنوبية
 
الخميس، 11-06-2026 12:06 م

الوكيل الإخباري-   ينفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات تدميرية تستهدف جنوب لبنان ومنطقة بعلبك في البقاع.

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وبحسب مصدر أمني لبناني، أدت الغارات على بعلبك ومنطقتها إلى وقوع إصابات لم يتم تحديدها بعد، كما تسببت بأضرار مادية فادحة في المنازل والمواقع المستهدفة وأشعلت الحرائق في السهول المزروعة بالقمح.


أما في الجنوب فتسجل غارات على النبطية وجزين بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

 
 


gnews

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تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

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