غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة غارات جوية على عدة بلدات لبنانية جنوبية، بالتزامن مع مواصلة القصف المدفعي العنيف على مناطق حدودية.

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