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غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
الأحد، 01-12-2024 05:00 م

الوكيل الإخباري-   شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة غارات جوية على عدة بلدات لبنانية جنوبية، بالتزامن مع مواصلة القصف المدفعي العنيف على مناطق حدودية.

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وقال مصدر أمني لبناني، إن قوات الاحتلال قصفت بلدات الخيام، وارنون، الشقيف، وسهل مرجعيون بالمدفعية الثقيلة، فيما جرى تفجير عدة منازل ومنشآت في بلدة الخيام.

 
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