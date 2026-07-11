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غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

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أرشيفية
 
السبت، 11-07-2026 06:59 م

الوكيل الإخباري-  نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات بعد ظهر اليوم السبت، على منطقة المنصوري في مدينة صور ما أدى الى إصابة عدد من الأشخاص.

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وقال مصدر امني لبناني، إن المنطقة تعرضت منذ الصباح لقنابل صوتية قبل ان يتم قصفها بالذخيرة الحية بعد الظهر، مشيرا الى تسجيل غارات أخرى على بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وزوطر الشرقية، في حين تعرضت بلدتي كونين وبيت ياحون، لقصف مدفعي بالقنابل الفوسفورية.


وأضاف المصدر، ان الجيش الإسرائيلي واصل نسف المنازل في بلدات دير سريان وحداثا وحولا في قضاء مرجعيون، كما وأشعل النار في بلدة الخيام، مستهدفا ما تبقى من منازل في عدد من أحياء البلدة.

 
 


gnews

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