غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات بعد ظهر اليوم السبت، على منطقة المنصوري في مدينة صور ما أدى الى إصابة عدد من الأشخاص.

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وقال مصدر امني لبناني، إن المنطقة تعرضت منذ الصباح لقنابل صوتية قبل ان يتم قصفها بالذخيرة الحية بعد الظهر، مشيرا الى تسجيل غارات أخرى على بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وزوطر الشرقية، في حين تعرضت بلدتي كونين وبيت ياحون، لقصف مدفعي بالقنابل الفوسفورية.