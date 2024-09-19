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غارات إسرائيلية على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية

غارات إسرائيلية على عدد من البلدات اللبنانية
غارات إسرائيلية على عدد من البلدات اللبنانية
الخميس، 19-09-2024 11:14 م

الوكيل الإخباري-    نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي مساء اليوم الخميس غارات جوية مكثفة على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية .

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الغارات الاسرائيلية تركزت على القطاع الشرقي من جنوب لبنان لاسيما أطراف بلدات، المحمودية والجرمق والعيشية وصولا إلى الضفاف الشرقية لنهر الليطاني وأطراف مرتفعات جبل الريحان ومحيط نهر برغز، كما استهدفت الغارات مجرى الليطاني ومرتفعات ميدون في البقاع الغربي.

 
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