غارات إسرائيلية على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الغارات الاسرائيلية تركزت على القطاع الشرقي من جنوب لبنان لاسيما أطراف بلدات، المحمودية والجرمق والعيشية وصولا إلى الضفاف الشرقية لنهر الليطاني وأطراف مرتفعات جبل الريحان ومحيط نهر برغز، كما استهدفت الغارات مجرى الليطاني ومرتفعات ميدون في البقاع الغربي.
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