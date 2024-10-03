غارات إسرائيلية على مستودع أسلحة بريف جبلة على الساحل السوري

جاء ذلك غداة قصف إسرائيل مبنى سكنياً في دمشق تسبب في سقوط 3 شهداء و 3 جرحى.
كذلك جاء بعد سلسلة غارات جوية استهدفت، مساء الإثنين، دمشق ومحيطها.
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