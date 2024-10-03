 
الخميس 2024-10-03 12:36 م
 

غارات إسرائيلية على مستودع أسلحة بريف جبلة على الساحل السوري

مسيرة إسرائيلية
مسيرة إسرائيلية
الخميس، 03-10-2024 09:43 ص

الوكيل الإخباري-  جددت إسرائيل غاراتها على مواقع في سوريا، اليوم الخميس، حيث استهدفت غارة مستودعاً للأسلحة في ريف جبلة على الساحل السوري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وكان إعلام سوري قد أفاد، فجر اليوم، الخميس، بسماع دوي انفجارات في اللاذقية وطرطوس غرب سوريا.

جاء ذلك غداة قصف إسرائيل مبنى سكنياً في دمشق تسبب في سقوط 3 شهداء و 3 جرحى.

كذلك جاء بعد سلسلة غارات جوية استهدفت، مساء الإثنين، دمشق ومحيطها.

 
gnews

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