غارات إسرائيلية على مستودع أسلحة بريف جبلة على الساحل السوري

الوكيل الإخباري- جددت إسرائيل غاراتها على مواقع في سوريا، اليوم الخميس، حيث استهدفت غارة مستودعاً للأسلحة في ريف جبلة على الساحل السوري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



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