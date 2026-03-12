غارات إسرائيلية على منطقة الباشورة في قلب بيروت

وأفاد مصدر أمني لبناني، أن الغارات استهدفت مبنى سكنيًا في المنطقة كانت إسرائيل وجهت تحذيرًا لإخلائه.
وأشار إلى أن سيارات الإسعاف هُرعت إلى المنطقة.
