الخميس 2026-03-12 09:26 م

غارات إسرائيلية على منطقة الباشورة في قلب بيروت

غ
جانب من الغارات
 
الخميس، 12-03-2026 08:04 م

الوكيل الإخباري - نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الخميس، غارات متتالية على منطقة الباشورة الواقعة في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، على مسافة قريبة جدًا من مقر رئاسة الحكومة اللبنانية.

اضافة اعلان


وأفاد مصدر أمني لبناني، أن الغارات استهدفت مبنى سكنيًا في المنطقة كانت إسرائيل وجهت تحذيرًا لإخلائه.


وأشار إلى أن سيارات الإسعاف هُرعت إلى المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

العيسوي

أخبار محلية العيسوي يعزي المشاقبة وآل مراد

ق

أخبار محلية الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان وهذا ما جرى

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

نعـي فـاضل والد الصحفي أحمد المفلح في ذمة الله

ا

أخبار محلية إجراء عملية نوعية في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب

ق

أخبار محلية الأمير رعد يهنئ بتشكيل المجلس الاستشاري للجنة البارالمبية الأردنية

ب

عربي ودولي وزير أميركي: من غير المرجح وصول سعر النفط إلى 200 دولار

ه

عربي ودولي لبنان يستدعي القائم بأعمال إيران بعد هجوم مشترك مع حزب الله على إسرائيل

غ

عربي ودولي غارات إسرائيلية على منطقة الباشورة في قلب بيروت



 






الأكثر مشاهدة