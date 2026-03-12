غارات إسرائيلية على منطقة الباشورة في قلب بيروت

الوكيل الإخباري - نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الخميس، غارات متتالية على منطقة الباشورة الواقعة في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، على مسافة قريبة جدًا من مقر رئاسة الحكومة اللبنانية.

وأفاد مصدر أمني لبناني، أن الغارات استهدفت مبنى سكنيًا في المنطقة كانت إسرائيل وجهت تحذيرًا لإخلائه.