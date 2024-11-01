 
الجمعة 2024-11-01 12:18 م
 

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

غارات اسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت
غارات اسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت
الجمعة، 01-11-2024 09:18 ص
الوكيل الإخباري- شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى دمار هائل في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني أرضا، بالإضافة إلى اندلاع حرائق.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارات الإسرائيلية التي بدأت عند الثانية فجرا استهدفت مناطق: الغبيري، الكفاءات، اوتوستراد السيد هادي، محيط مجمع المجتبى، طريق المطار القديم، تحويطة الغدير، الرويس، حارة حريك والمريجة.

وأضاف، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تواصل التحليق في سماء الضاحية الجنوبية، مشيرا إلى استشهاد شخصين، وإصابة أربعة جراء استهداف شقة سكنية في منطقة عاليه شرق بيروت.

بترا
 
gnews

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