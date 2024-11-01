غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارات الإسرائيلية التي بدأت عند الثانية فجرا استهدفت مناطق: الغبيري، الكفاءات، اوتوستراد السيد هادي، محيط مجمع المجتبى، طريق المطار القديم، تحويطة الغدير، الرويس، حارة حريك والمريجة.
وأضاف، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تواصل التحليق في سماء الضاحية الجنوبية، مشيرا إلى استشهاد شخصين، وإصابة أربعة جراء استهداف شقة سكنية في منطقة عاليه شرق بيروت.
بترا
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