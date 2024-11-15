غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

وقال مصدر أمني لبناني، إن هذه الغارات التي تتركز على منطقة الغبيري، تسببت بتدمير أكثر من مبنى على رقعة جغرافية كبيرة.
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