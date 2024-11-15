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غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 15-11-2024 09:27 ص

الوكيل الإخباري- جدد الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم، الغارات التدميرية على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وقال مصدر أمني لبناني، إن هذه الغارات التي تتركز على منطقة الغبيري، تسببت بتدمير أكثر من مبنى على رقعة جغرافية كبيرة.

 
gnews

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