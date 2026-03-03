غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأضاف المصدر: أنه بعد التهديد الإسرائيلي لبلدة علما الشعب اللبنانية الجنوبية الحدودية، رفض أهالي البلدة إخلاء بلدتهم ومنازلهم، وقاموا بالتجمع في ساحة البلدة تعبيرا عن تمسكهم بأرضهم وعدم النزوح عنها، وطالبوا الجيش اللبناني بمؤازرتهم.
