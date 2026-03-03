الثلاثاء 2026-03-03 11:24 ص

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

الثلاثاء، 03-03-2026 09:17 ص
الوكيل الإخباري- نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، سلسلة غارات تدميرية عنيفة على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا بشكل خاص المؤسسات الإعلامية التابعة لـ "حزب الله".اضافة اعلان


وأضاف المصدر: أنه بعد التهديد الإسرائيلي لبلدة علما الشعب اللبنانية الجنوبية الحدودية، رفض أهالي البلدة إخلاء بلدتهم ومنازلهم، وقاموا بالتجمع في ساحة البلدة تعبيرا عن تمسكهم بأرضهم وعدم النزوح عنها، وطالبوا الجيش اللبناني بمؤازرتهم.
 
 


