غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

09:17 ص

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، سلسلة غارات تدميرية عنيفة على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا بشكل خاص المؤسسات الإعلامية التابعة لـ "حزب الله".





وأضاف المصدر: أنه بعد التهديد الإسرائيلي لبلدة علما الشعب اللبنانية الجنوبية الحدودية، رفض أهالي البلدة إخلاء بلدتهم ومنازلهم، وقاموا بالتجمع في ساحة البلدة تعبيرا عن تمسكهم بأرضهم وعدم النزوح عنها، وطالبوا الجيش اللبناني بمؤازرتهم.








