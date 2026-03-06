غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن الغارات تركزت على مناطق الجاموس وحارة حريك وسوق معوض.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع للجامعة العربية الأحد لصياغة موقف إزاء إيران
-
توقف الإنتاج في حقل نفط بكردستان العراق بعد هجوم بمسيرتين
-
السعودية : اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
-
وزير الحرب الأميركي: الحرب في إيران لا تزال في بدايتها ومخازن الذخائر ممتلئة
-
أضرار كبيرة بمباني وسط إسرائيل جراء الصواريخ الإيرانية الأخيرة
-
السيسي: مصر في حالة (شبه طوارئ)
-
مجلس النواب الأميركي يرفض مسعى لوقف الحرب على إيران
-
ترامب: دمّرنا قدرات إيران الصاروخية و24 سفينة خلال 3 أيام