الجمعة 2026-03-06 04:17 ص

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة، 06-03-2026 03:57 ص

الوكيل الإخباري-   شن الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة غارات عنيفة على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، من بوارج راسية في البحر، وذلك بعد إنذارات إسرائيلية غير مسبوقة بإخلاء أحياء كاملة في المنطقة المكتظة بالسكان.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن الغارات تركزت على مناطق الجاموس وحارة حريك وسوق معوض.

 
 


