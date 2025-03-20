غارات إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الغارات أدت إلى تدمير العديد من المنشآت واندلاع حرائق عدة في غابات المنطقة.
وأضاف المصدر، أن غارات مماثلة تسجل على السلسلة الشرقية لجبال لبنان المتاخمة للحدود مع سوريا في البقاع.
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