غارات إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات على منطقة جباع في إقليم التفاح جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الغارات أدت إلى تدمير العديد من المنشآت واندلاع حرائق عدة في غابات المنطقة.