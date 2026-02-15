غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق في جنوب لبنان

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطائرات الإسرائيلية أغارت على مناطق مليخ وبصليا ومرتفعات جبل الريحان وأطراف بلدة سجد في جزين.
وأضافت أن مسيّرة إسرائيلية من نوع "كوادكابتر" ألقت، على أربع مراحل، عبوات متفجرة على منزل غير مأهول في حي الكساير شرق بلدة ميس الجبل، في محاولة لتدميره.
وأوضحت الوكالة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت، مساء السبت، سلسلة غارات على منطقة الحميلة عند أطراف بلدة حومين الفوقا في منطقة إقليم التفاح في محافظة النبطية جنوب لبنان.
ووفقًا لمواقع لبنانية أخرى، طالت الغارات أيضًا منطقة برغز، ومرتفعات إقليم التفاح، ومرتفعات الريحان، ومنطقة الحميلة، إلى جانب منطقة بصليا عند أطراف بلدة جباع.
في المقابل، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "ردًا على انتهاكات حزب الله المتكررة لتفاهمات وقف إطلاق النار، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرب أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".
سكاي نيوز
