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غارات إسرائيلية واسعة على جنوب وشرق لبنان

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أرشيفية
 
الأحد، 07-06-2026 12:21 ص

الوكيل الإخباري- استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية واسعة مناطق في جنوب وشرق لبنان، في إطار التصعيد المستمر على عدة جبهات.

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وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة القتلى إلى 3593 جراء الهجمات.

 
 


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