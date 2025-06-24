غارات إسرائيلية واسعة على طهران استهدفت قيادات ومواقع استراتيجية

وأوضح المصدر أن الغارات استهدفت تصفية شخصيات إيرانية بارزة، ويجري حالياً التحقق من نتائج العملية ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها النوعية.
وأضاف أن الهجمات طالت مقار للحرس الثوري الإيراني، ومنشآت للصناعات العسكرية، إضافة إلى مختبرات نووية يُعتقد أنها على صلة بالبرنامج النووي الإيراني.
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