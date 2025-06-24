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غارات إسرائيلية واسعة على طهران استهدفت قيادات ومواقع استراتيجية

مقاتلات إسرائيلية
مقاتلات إسرائيلية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 07:57 ص
الوكيل الإخباري-  كشف مصدر أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أن الجيش الإسرائيلي نفذ موجة واسعة من الغارات الجوية على العاصمة الإيرانية طهران خلال الليلة الماضية، ضمن ما وصفه بـ"عملية دقيقة ومركزة".اضافة اعلان


وأوضح المصدر أن الغارات استهدفت تصفية شخصيات إيرانية بارزة، ويجري حالياً التحقق من نتائج العملية ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها النوعية.

وأضاف أن الهجمات طالت مقار للحرس الثوري الإيراني، ومنشآت للصناعات العسكرية، إضافة إلى مختبرات نووية يُعتقد أنها على صلة بالبرنامج النووي الإيراني.
 
gnews

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