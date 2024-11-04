 
الإثنين 2024-11-04 09:41 ص
 

غارات إسرائيل تجبر 70 % من سكان بعلبك على النزوح

نزوح لبنانيين بسبب القصف الإسرائيلي
نزوح لبنانيين بسبب القصف الإسرائيلي
الإثنين، 04-11-2024 09:29 ص
الوكيل الإخباري-  نزح أكثر من 70 بالمئة من سكان مدينة بعلبك شرقي لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب القصف وأوامر الإخلاء الإسرائيلية، حسب تقرير الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان.اضافة اعلان


وقالت الوكالة إن القصف الإسرائيلي طال المدينة ومحيطها، ومناطق قريبة من قلعة بعلبك وآثار أخرى، كما ضرب مستشفيات ومدارس ومعاهد، فضلا عن منشآت سياحية.

والأحد أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان محافظة بعلبك، محذرا من ضربها لـ"وجود مصالح تابعة لحزب الله فيها".

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان محافظة بعلبك وقرية دورس (جنوب غرب)، من التواجد "قرب منشآت تابعة لحزب الله، حيث سيعمل الجيش ضدها".

وأرفق منشوراته بخرائط تتضمن مبان وطالب بإخلائها، و"الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

نزوح لبنانيين بسبب القصف الإسرائيلي

عربي ودولي غارات إسرائيل تجبر 70 % من سكان بعلبك على النزوح

لا

أخبار الشركات الاتحاد الاردني وشركة CFI يجددان أنشطة الاتحاد والدوري الممتاز للعام الرابع على التوالي

تعبيرية

فيديو الوكيل بعد الإجتماع الأول.. وزير العمل يتحدث عن تطورات رفع الحد الأدنى للأجور

حزب الله - تعبيرية

عربي ودولي حزب الله يستهدف فجرا قاعدة "ميرون" العسكرية الإسرائيلية للمراقبة الجوية

لقطة من الحادث

عربي ودولي شاهد : لحظة وقوع حادث مروع في سوريا

تعبيرية

خاص بالوكيل وزير العمل: لا توافق حتى الآن على قيمة الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يزور عددا من المواقع في جرش

الباص السريع - أرشيفية

أخبار محلية هام للأردنيين .. تعديلات على خطوط و أجرة مسارات للباص السريع



 


الأكثر مشاهدة