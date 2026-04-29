غارات اسرائيلية تودي بحياة 10 لبنانيين

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية
الأربعاء، 29-04-2026 06:49 م

الوكيل الإخباري-    شن طيران الاحتلال الاسرائيلي غارات اليوم الأربعاء على عدد من البلدات في جنوب لبنان اودت بحياة 10 أشخاص وجرح 33 آخرين بحسب مصدر أمني لبناني.

من جهتها اعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان ان العدوان الاسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي وحتى اليوم الأربعاء أودى بحياة 2576 شخصا وجرح 7962 آخرين.

 
 


وزير الزراعة يدعو لتبني سياسات مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات

أخبار محلية وزير الزراعة يدعو لتبني سياسات مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات

هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية مدير عام "تنظيم النقل" يطلع على واقع القطاع في إربد

إطلاق مشروع لتعزيز العلاج بالموسيقى وتطوير التأهيل السمعي لـ"ذوي الإعاقة"

أخبار محلية إطلاق مشروع لتعزيز العلاج بالموسيقى وتطوير التأهيل السمعي لـ"ذوي الإعاقة"

أخبار محلية إجراء تحديثات فنية مجدولة على أنظمة مركز الاتصال الوطني من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة

البنك الأهلي الأردني وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر متخصص في الأمن السيبراني والثقة الرقمية

أخبار الشركات البنك الأهلي الأردني وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر متخصص في الأمن السيبراني والثقة الرقمية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اختتام منافسات دورة الاستقلال المدرسية

أخبار محلية نظاما رسوم معاملات الكاتب العدل واستخدام الوسائل الإلكترونية يصدران في الجريدة الرسمية



 
 






