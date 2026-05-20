غارات اسرائيلية تودي بحياة 6 لبنانيين

الوكيل الإخباري- أودت غارات نفذها الطيران الإسرائيلي مساء الثلاثاء، على بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوب لبنان، بحياة 6 أشخاص وجرح 3.

