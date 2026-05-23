غارات اسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة 10 أشخاص

الوكيل الإخباري- نفّذ طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، غارات على قرى وبلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي، أودت بحياة 10 أشخاص، وأصابت 33 آخرين بجروح مختلفة، من بينهم 25 من الطاقم التمريضي والإداري في مستشفى حيرام بمدينة صور جنوب لبنان.

