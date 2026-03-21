السبت 2026-03-21 09:45 ص

غارات اسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات عنيفة اليوم السبت على الضاحية الجنوبية لبيروت تركزت على منطقتي الكفاءات وحارة حريك. وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن الطيران ا
ارشيفية
 
السبت، 21-03-2026 09:37 ص

الوكيل الإخباري-   شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات عنيفة اليوم السبت على الضاحية الجنوبية لبيروت تركزت على منطقتي الكفاءات وحارة حريك.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارت على بلدة الغندوزية في قضاء بنت جبيل في الجنوب ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح تم انتشالهم من تحت الأنقاض.


كما وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح، جراء الغارات الليلية التي شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية على عدد من المباني والمحال التجارية في صور، كما قصف الجيش الاسرائيلي بالمدفعية الثقيلة بلدة الناقورة في قضاء صور.

 
 


