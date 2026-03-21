غارات اسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

الوكيل الإخباري- شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات عنيفة اليوم السبت على الضاحية الجنوبية لبيروت تركزت على منطقتي الكفاءات وحارة حريك.

اضافة اعلان



وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارت على بلدة الغندوزية في قضاء بنت جبيل في الجنوب ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح تم انتشالهم من تحت الأنقاض.