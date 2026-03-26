غارات تستهدف منشآت إنتاج السلاح في إيران

وبحسب بيان للجيش، قامت 60 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو بإسقاط أكثر من 150 قنبلة على هذه المنشآت الواقعة قرب طهران وفي وسط إيران.
وفي موجة من الضربات خلال الليل في أصفهان، قال الجيش إنه قصف عدة مواقع لتصنيع الأسلحة، من بينها منشأة تابعة لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى منشأة تُستخدم لتصنيع أنظمة الدفاع الجوي.
وفي منطقة بارشين شرق طهران، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف "أهم منشأة مركزية للنظام الإيراني لإنتاج الصواريخ وأنظمة الدفاع".
وأضاف الجيش أن الأهداف في بارشين شملت منشأة تُستخدم لتطوير أنظمة الدفاع الجوي، ومصنعًا لصب وتعبئة الرؤوس الحربية بالمتفجرات، وموقعًا لخلط وصب المحركات المستخدمة في تطوير الصواريخ الباليستية، ومنشأة لإنتاج مكونات أساسية للصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
إعلام عبري: عشرات الإطلاقات الصاروخية من لبنان اتجاه الشمال
-
الحكومة المصرية تنفي استقبال سفينة محملة بشحنة عسكرية لإسرائيل
-
روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية
-
روسيا: واشنطن أطلعت موسكو على مجريات محادثاتها الأخيرة مع كييف
-
ترامب: سنواصل قصف إيران إذا لم نتوصل لاتفاق
-
ويتكوف: إيران تبحث عن مخرج
-
طهران ترد رسميا على المقترح الأميركي المؤلف من 15 بندا
-
ترامب: المفاوضون الإيرانيون يتوسلون إلينا لإبرام صفقة