الخميس 2026-03-26 11:40 م

غارات تستهدف منشآت إنتاج السلاح في إيران

الخميس، 26-03-2026 10:18 م
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن سلاح الجو نفذ، الأربعاء، عدة موجات من الغارات استهدفت منشآت لإنتاج الأسلحة الإيرانية في مختلف المناطق.اضافة اعلان


وبحسب بيان للجيش، قامت 60 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو بإسقاط أكثر من 150 قنبلة على هذه المنشآت الواقعة قرب طهران وفي وسط إيران.

وفي موجة من الضربات خلال الليل في أصفهان، قال الجيش إنه قصف عدة مواقع لتصنيع الأسلحة، من بينها منشأة تابعة لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى منشأة تُستخدم لتصنيع أنظمة الدفاع الجوي.

وفي منطقة بارشين شرق طهران، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف "أهم منشأة مركزية للنظام الإيراني لإنتاج الصواريخ وأنظمة الدفاع".

وأضاف الجيش أن الأهداف في بارشين شملت منشأة تُستخدم لتطوير أنظمة الدفاع الجوي، ومصنعًا لصب وتعبئة الرؤوس الحربية بالمتفجرات، وموقعًا لخلط وصب المحركات المستخدمة في تطوير الصواريخ الباليستية، ومنشأة لإنتاج مكونات أساسية للصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب.

سكاي نيوز
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة