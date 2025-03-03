غارات جوية إسرائيلية على محيط مدينة طرطوس

10:19 م

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الوكيل الإخباري- نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على محيط مدينة طرطوس السورية، مساء الاثنين، دون تسجيل خسائر بشرية، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". اضافة اعلان





وأوضحت سانا، أن فرق الدفاع المدني تعمل في مكان الاستهدافات.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم موقعا عسكريا بمنطقة القرداحة في سوريا كان يستخدم لتخزين الأسلحة خلال نظام بشار الأسد.



وأضاف جيش الاحتلال في بيان، أنه "نظرا للتطورات الأخيرة في المنطقة، فقد تقرر قصف البنية التحتية العسكرية في الموقع".