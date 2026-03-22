غارات جوية إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، غاراته الجوية وقصفه المدفعي لعدد من المناطق في جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت فجراً سيارة على مثلث برج الملوك-الخيام – كفركلا، ما أدى إلى جرح ثلاثة أشخاص كانوا داخلها.



وأضاف أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة الناقورة الحدودية، كما قامت مدفعية بقصف جبل اللبونة بشكل متقطع، مثلما سجلت غارات على بلدة مشغوة في البقاع الغربي.



وأوضح المصدر أن الغارات على محطة الكهرباء في بلدة السلطانية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، أدت إلى وقف تغذية أكثر من 60 قرية في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في قضاءي مرجعيون وصور.