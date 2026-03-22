غارات جوية إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

الأحد، 22-03-2026 11:56 ص

الوكيل الإخباري- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، غاراته الجوية وقصفه المدفعي لعدد من المناطق في جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت فجراً سيارة على مثلث برج الملوك-الخيام – كفركلا، ما أدى إلى جرح ثلاثة أشخاص كانوا داخلها.


وأضاف أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة الناقورة الحدودية، كما قامت مدفعية بقصف جبل اللبونة بشكل متقطع، مثلما سجلت غارات على بلدة مشغوة في البقاع الغربي.


وأوضح المصدر أن الغارات على محطة الكهرباء في بلدة السلطانية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، أدت إلى وقف تغذية أكثر من 60 قرية في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في قضاءي مرجعيون وصور.


وحسب تقرير وزارة الصحة اللبنانية، ارتفع العدد الإجمالي للشهداء منذ الثاني من آذار وحتى ليل أمس، إلى 1024، وعدد الجرحى إلى 2740 شخصا.

 
 


عربي ودولي وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مبنى بذخيرة عنقودية في بتاح تكفا

أخبار محلية عاجل اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

أخبار محلية عاجل توقع ارتفاع أسعار سلع في الأردن بسبب زيادة كلف الوقود والشحن البحري

عربي ودولي "الداخلية القطرية": وفاة 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة مروحية قطرية

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

أخبار محلية انطلاق فعاليات أمسيات العيد في السلط

عربي ودولي سماع دوي انفجارات في القدس بعد إنذارات من صواريخ إيرانية



 






