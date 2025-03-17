غارات دامية على لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الرد على إطلاق نار

ومساء الأحد، شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزل في بلدة عيناثا في جنوب البلاد، ما أسفر عن استشهاد شخصين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية نقلا عن وزارة الصحة.
وقال يسرائيل كاتس في وقت لاحق، إن الجيش استهدف عيناثا بعد أن أصابت "رصاصة طائشة من جنازة أحد عناصر حزب الله" الزجاج الأمامي لمركبة في بلدة أفيفيم شمال إسرائيل.
وأضاف كاتس "لن نسمح بإطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه البلدات الشمالية، وسنرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار".
وأورد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان "أصاب طلق ناري مركبة متوقفة في منطقة أفيفيم. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات. ويُرجّح أن مصدر النار هو الأراضي اللبنانية".
-
أخبار متعلقة
-
السلطات السورية تتهم حزب الله بقتل 3 جنود
-
الحوثيون: الهجمات الأميركية على اليمن أودت بحياة 53 شخصا
-
زعيم الحوثيين يتوعد باستهداف سفن الشحن الأميركية في البحر الأحمر
-
الاعلام العبري: هجوم حوثي محتمل على إسرائيل
-
4 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
إسرائيل: لن نسمح بإطلاق النار من لبنان وسنرد بقوة
-
نتنياهو: قررت إقالة رئيس الشاباك
-
جنبلاط يعلن انتهاء تقليد ذكرى اغتيال والده بعد اعتقال المسؤول عن الجريمة