غارات روسية مكثفة تستهدف مواقع للطاقة في أوكرانيا

جاء ذلك بعد إعلان حالة تأهب جوي في جميع المناطق الأوكرانية في وقت سابق من الصباح.
وسمع دوي انفجارات في أوديسا ونيكولاييف (جنوب) وكييف ودنيبروبيتروفسك وكريفوي روغ وزابورجيه (وسط) وروفنو (غرب)، بالإضافة إلى مقاطعات فينيتسا ولفوف (غرب)، حسبما أفادت وسائل إعلام.
وفي مقاطعة فولين (غرب) أكدت السلطات تضرر مواقع للطاقة نتيجة القصف.
وأبلغت الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة عن قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ في بعض المدن والمناطق، بينها كييف ودنيبروبيتروفسك وتشيركاسي وخميلنيتسكي وبولتافا وكذلك الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من جمهورية دونيتسك.
وأعلن عمدة أوديسا عن وقف عمل وسائل النقل الكهربائية في المدينة وانقطاع المياه، فيما حذرت سلطات روفنو أيضا من الانقطاعات المحتملة في إمدادات المياه نتيجة الضربات الصاروخية.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تقلص استيراد الملابس من تركيا
-
ماسك: أوروبا تحتضر
-
موقع: سيدة البرازيل الأولى تهين إيلون ماسك
-
عراقجي يعلق على الاتهامات بالتخطيط لاغتيال ترامب
-
الرئاسة المصرية: السيسي يشارك في قمة العشرين للمرة الرابعة
-
ترودو يدعو إلى التعاون لإنهاء النزاع في أوكرانيا
-
غارات لم تهدأ .. إسرائيل تنذر ضاحية بيروت وتقصفها
-
الحزب الحاكم في تركيا: الجيش مستعد لعملية عسكرية عبر الحدود