غارات على بلدات بجنوب لبنان وحزب الله يستهدف تجمعات إسرائيلية

05:05 م

الوكيل الإخباري- سقطت غارتان إسرائيليتان عند تقاطع طرق النبطية وكفررمان جنوبي لبنان، بينما تعرضت بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي. اضافة اعلان





في الأثناء، أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرتين انقضاضيتين تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفرتبنيت، كما قصف بالصواريخ موقعا للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.





