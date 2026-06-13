السبت 2026-06-13 06:33 م

غارات على بلدات بجنوب لبنان وحزب الله يستهدف تجمعات إسرائيلية

غارات على بلدات بجنوب لبنان وحزب الله يستهدف تجمعات إسرائيلية
ارشيفية
 
السبت، 13-06-2026 05:05 م
الوكيل الإخباري-   سقطت غارتان إسرائيليتان عند تقاطع طرق النبطية وكفررمان جنوبي لبنان، بينما تعرضت بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.اضافة اعلان


في الأثناء، أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرتين انقضاضيتين تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفرتبنيت، كما قصف بالصواريخ موقعا للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.
 
 


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