غارات على بلدات بجنوب لبنان وحزب الله يستهدف تجمعات إسرائيلية

في الأثناء، أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرتين انقضاضيتين تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفرتبنيت، كما قصف بالصواريخ موقعا للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.
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