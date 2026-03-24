غارات على منشأتين للطاقة في إيران

وقالت الوكالة، وهي الجهة الإيرانية الوحيدة التي نقلت هذا الخبر "في سياق الهجمات التي يشنها العدو الصهيوني والأميركي، استُهدف مبنى إدارة الغاز ومحطة خفض ضغط الغاز في شارع كاوه في مدينة أصفهان".
وأضافت الوكالة أن المنشأة تعرضت لأضرار جزئية.
ونقلت الوكالة أيضا أن هجوما آخر استهدف "خط أنابيب الغاز التابع لمحطة كهرباء خرمشهر" في جنوب غرب إيران.
ونقلت الوكالة عن محافظ المدينة المحاذية للعراق أن "مقذوفا أصاب محيط محطة معالجة أنابيب الغاز في خرمشهر".
ولم يُحدد بعد حجم الأضرار.
