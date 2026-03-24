الثلاثاء 2026-03-24 11:02 ص

غارات على منشأتين للطاقة في إيران

علم إيران
علم إيران
 
الثلاثاء، 24-03-2026 09:57 ص
الوكيل الإخباري-   استهدفت غارات أميركية إسرائيلية فجر الثلاثاء، منشأتين للطاقة في مدينة أصفهان في وسط إيران، بحسب ما نقلت وكالة فارس، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل استهداف محطات الكهرباء في حال لم تفتح طهران مضيق هرمز.اضافة اعلان


وقالت الوكالة، وهي الجهة الإيرانية الوحيدة التي نقلت هذا الخبر "في سياق الهجمات التي يشنها العدو الصهيوني والأميركي، استُهدف مبنى إدارة الغاز ومحطة خفض ضغط الغاز في شارع كاوه في مدينة أصفهان".

وأضافت الوكالة أن المنشأة تعرضت لأضرار جزئية.

ونقلت الوكالة أيضا أن هجوما آخر استهدف "خط أنابيب الغاز التابع لمحطة كهرباء خرمشهر" في جنوب غرب إيران.

ونقلت الوكالة عن محافظ المدينة المحاذية للعراق أن "مقذوفا أصاب محيط محطة معالجة أنابيب الغاز في خرمشهر".

ولم يُحدد بعد حجم الأضرار.
 
 


اقتصاد محلي أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً كبيراً في الأردن اليوم الثلاثاء

أخبار محلية مطالبات بتحسين خدمات مسلخ عجلون وتعزيز السلامة

عربي ودولي مقتل 66 شخصا بتحطم طائرة عسكرية في كولومبيا

المرأة والجمال وصفات طبيعية لشفاه ناعمة وخالية من التشقق

أسواق ومال أهم 5 أخطاء يرتكبها المتداولون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكيفية تجنبها

أخبار الشركات سامكس تختتم حملتها الرمضانية بتجربة تفاعلية والعديد من الجوائز القيّمة التي تقرّبها من الناس



 






