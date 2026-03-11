الأربعاء 2026-03-11 11:27 م

غارات عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
الضاحية الجنوبية
 
الأربعاء، 11-03-2026 10:56 م

الوكيل الإخباري-   شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت.


وأضافت أن طائرات الاحتلال شنت غارتين عنيفتين جديدتين على الضاحية الجنوبية.

 
 


