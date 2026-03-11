غارات عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأضافت أن طائرات الاحتلال شنت غارتين عنيفتين جديدتين على الضاحية الجنوبية.
