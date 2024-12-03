غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن إسرائيل استهدفت سيارة على طريق مطار دمشق الدولي اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى انفجارها.



ونقلت الوكالة عن مصدر في شرطة ريف دمشق قوله إن "سيارة انفجرت جراء عدوان إسرائيلي استهدفها على طريق مطار دمشق الدولي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



من جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله "استهدفنا قياديا في حزب الله بدمشق" .





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