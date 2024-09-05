غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة كفرا

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كفرا جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.