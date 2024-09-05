 
الخميس 2024-09-05 10:50 ص
 

 

غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة كفرا

ادخنة متصاعدة نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرا
ادخنة متصاعدة نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرا
الخميس، 05-09-2024 08:45 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كفرا جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
 
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