غارة إسرائيلية تستهدف مسعفا في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استهدفت غارة إسرائيلية مسعفا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن الدفاع المدني اللبناني الجمعة.





وأعلن الدفاع المدني، وهو جهاز إنقاذ حكومي، أن مُسعفه ارتقى في "غارة إسرائيلية استهدفته" بين بلدتي راشيا وكفر شوبا في الجنوب اللبناني.



وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء إن المنظمة "تحققت من 152 هجوما على قطاع الصحة أسفرت عن 103 قتلى و241 جريحا" في لبنان منذ بدء الحرب في الثاني من آذار/مارس.







