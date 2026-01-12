الإثنين 2026-01-12 12:58 ص

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة في جنوب لبنان بعد إنذار سكانها بالإخلاء

الإثنين، 12-01-2026 12:30 ص

الوكيل الإخباري-   استهدفت غارة إسرائيلية منطقة كفر حتى جنوب لبنان الأحد، بعدما أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مبان فيها بالإخلاء.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الطيران الإسرائيلي شن غارة مستهدفا المنطقة المهددة في كفر حتى، تزامنا مع إعلان جيش الاحتلال أنه يشنّ ضربات على "بنى تحتية" تابعة لحزب الله "في عدة مناطق في جنوب لبنان".

 
 


