غارة إسرائيلية تستهدف منطقة في جنوب لبنان بعد إنذار سكانها بالإخلاء

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الطيران الإسرائيلي شن غارة مستهدفا المنطقة المهددة في كفر حتى، تزامنا مع إعلان جيش الاحتلال أنه يشنّ ضربات على "بنى تحتية" تابعة لحزب الله "في عدة مناطق في جنوب لبنان".

