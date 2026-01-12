غارة إسرائيلية تستهدف منطقة في جنوب لبنان بعد إنذار سكانها بالإخلاء

الوكيل الإخباري- استهدفت غارة إسرائيلية منطقة كفر حتى جنوب لبنان الأحد، بعدما أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مبان فيها بالإخلاء.

