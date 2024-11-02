 
السبت 2024-11-02 12:49 م
 

غارة إسرائيلية تلحق أضرارا كبيرة بمستشفى تبنين في النبطية بلبنان

آثار الغارة الإسرائلية على النبطية
آثار الغارة الإسرائلية على النبطية
السبت، 02-11-2024 12:06 م
الوكيل الإخباري-  كشفت وكالة أنباء لبنان الرسمية، السبت، عن أضرار كبيرة لحقت بمبنى مستشفى تبنين الحكومي في محافظة النبطية جنوبي البلاد، إثر استهداف محيطه بغارة إسرائيلية.اضافة اعلان


وخلال سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة بنت جبيل، منتصف الليلة الماضية، استهدفت إحداها محيط مستشفى تبنين الحكومي الواقع في تبنين إحدى قرى قضاء بنت جبيل بالنبطية، ما تسبب بأضرار كبيرة في مبناه، وفق الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن عدة بلدات أخرى تابعة لقضاء بنت جبيل تعرضت لغارات جوية معادية منها، كونين والطيري وصربين وحاريص.

وفي قضاء بعلبك شرقي لبنان، ارتفعت السبت حصيلة الغارات الإسرائيلية إلى 57 شهيدا، وفق الوكالة ذاتها.

يأتي ذلك في اليوم الرابع من تصعيد إسرائيل عدوانها على القضاء الذي يعتبره مراقبون “الخزان البشري الرئيسي لحزب الله” في لبنان حيث يتمتع فيه بنفوذ واسع وقاعدة شعبية كبيرة.

ومساء الجمعة، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 52 شخصا استشهدوا وأصيب 72 آخرون بغارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة و13 بلدة في قضاء بعلبك.

وكالات
 
gnews

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