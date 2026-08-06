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غارة إسرائيلية ثانية على محيط بلدة البرج الشمالي بجنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 06-08-2026 01:57 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر  بشن القوات الإسرائيلية غارة ثانية خلال ساعات على محيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان.

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تأتي الغارة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية تزعم أنها تستهدف مواقع تابعة لحزب الله

 
 


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