غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

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الوكيل الإخباري- شن الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. اضافة اعلان





وجاء في بيان لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي شن هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية"





